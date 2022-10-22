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Факти / Україна

Даватимемо росіянам ще сильнішу відповідь: Єрмак про ракетний обстріл з боку РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Даватимемо росіянам ще сильнішу відповідь: Єрмак про ракетний обстріл з боку РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував черговий ракетний обстріл України з боку РФ вранці 22 жовтня.

Він наголосив на тому, що ЗСУ даватимуть росіянам ще сильнішу відповідь, а їхня мрія про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України є інфантильною.

– Чергові ракетні обстріли від терористів, які воюють з цивільною інфраструктурою та людьми. Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України – інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь, – написав Андрій Єрмак.

Зазначимо, що вранці 22 жовтня ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру України. У Рівному внаслідок ракетних ударів пошкоджені електропідстанції.

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