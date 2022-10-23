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Факти / Україна

Два Алігатори за добу. ЗСУ збили ще один російський вертоліт

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Українські зенітники збили другий за день російський гелікоптер Ка-52, який називають Алігатором.

Про це у Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ.

– 22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування Центр на південному напрямку знищено ще один російський ударний вертоліт Ка-52, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перший сьогодні Алігатор наші воїни збили у Бериславському районі Херсонської області.

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А сьогодні зранку Повітряні сили ЗСУ знищили 18 ворожих ракет. А вчора збили російський штурмовик Су-25.

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