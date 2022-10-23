Іран заробляє криваві гроші та вбиває українців: Зеленський про поставку дронів РФ

Жовтень, 22 в 21:16

Іран вводить світ в оману, коли заявляє, що не постачає Росії дрони, а керівництву країни не можна довіряти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

– Іран постачає їм (росіянам, – Ред.) дрони, постачає їм вбивства українців, це їхня домовленість за гроші. Ось такі криваві гроші, які Іран заробляє. Вони можуть сказати: “Ми нічого не брали, покажіть фінансові розрахунки”… Ми говоримо конкретику – Іран передав дрони, якими вбивали українців, продовжують вбивати. Не один, не два і не п’ять, а сотні. Ми знаємо, що замовлення та домовленості є про тисячі, але сотні точно передані, – говорить президент.

Також глава держави додав, що керівництво Ірану може розповідати своєму суспільству, що вони нічого не продавали, але це все одно залишається брехнею.

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Зеленський наголосив, що не довіряє керівництву Ірану та нагадав про заперечення країною вини щодо збитого українського літака МАУ у січні 2020 року. Тоді загинули 176 людей. І лише згодом Іран змушений був визнати свою причетність до трагедії, заявивши, що це була випадковість.

– Але, крім вибачень, вони нічого не зробили. Вони сказали, що будуть відшкодування сім’ям, підтримка сімей, які втратили своїх близьких. Вони говорили про це на рівні лідера… І що вони зробили? Вони зробили нічого, нуль, вони нічим не допомогли, – сказав Зеленський.

Глава держави стверджує, що Україна має інформацію від своєї розвідки, а також розвідок партнерів про те, що “Іран торгує з Росією дронами-камікадзе та ракетами”, але Іран все заперечував.