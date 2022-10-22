На Київщині воїни ССО збили крилату ракету РФ пострілом зі Стінгера
У суботу, 22 жовтня, воїни Сил спеціальних операцій збили російську крилату ракету, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер (Stinger).
Про це поінформували в Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).
Крилату ракету РФ вдалося збити на півночі Київщини.
Під час бойового чергування воїни одного з підрозділів ССО отримали сигнал про ракетний пуск, який здійснив російський літак з району міста Борисоглєбськ (Воронезька область).
Військові почали моніторити повітряний простір і в якийсь момент помітили ціль. Ракета рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних регіонів нашої країни.
– Пострілом із ПЗРК Стінгер ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю, – наголосили в ССО.
ПЗРК Stinger – це комплекс класу земля-повітря, який має інфрачервону головку самонаведення. Це озброєння є розробкою американської компанії General Dynamics. Стінгери, зокрема, призначені для ураження вертольотів і літаків ворога.
Як відомо, сьогодні зранку російські окупанти здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури.
Як поінформував президент Володимир Зеленський, з ночі ворог запустив 36 ракет, більшість яких збила українська ППО.
Через пошкодження інфраструктури було запроваджено тимчасове обмеження споживання електроенергії в Києві та 10 областях України: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.
Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ