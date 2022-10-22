Жовтень, 22 в 18:11

У суботу, 22 жовтня, воїни Сил спеціальних операцій збили російську крилату ракету, застосувавши переносний зенітно-ракетний комплекс Стінгер (Stinger).

Про це поінформували в Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ).

Крилату ракету РФ вдалося збити на півночі Київщини.

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Під час бойового чергування воїни одного з підрозділів ССО отримали сигнал про ракетний пуск, який здійснив російський літак з району міста Борисоглєбськ (Воронезька область).

Військові почали моніторити повітряний простір і в якийсь момент помітили ціль. Ракета рухалася на відстані кількох кілометрів у напрямку західних регіонів нашої країни.

– Пострілом із ПЗРК Стінгер ворожу ракету було уражено, після чого вона впала на землю, – наголосили в ССО.

На Київщині воїни ССО збили крилату ракету РФ пострілом зі Стінгера / 4 фотографии

ПЗРК Stinger – це комплекс класу земля-повітря, який має інфрачервону головку самонаведення. Це озброєння є розробкою американської компанії General Dynamics. Стінгери, зокрема, призначені для ураження вертольотів і літаків ворога.

Як відомо, сьогодні зранку російські окупанти здійснили черговий масований ракетний обстріл території України. Під удар потрапили об’єкти енергетичної інфраструктури.

Як поінформував президент Володимир Зеленський, з ночі ворог запустив 36 ракет, більшість яких збила українська ППО.

Через пошкодження інфраструктури було запроваджено тимчасове обмеження споживання електроенергії в Києві та 10 областях України: Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ