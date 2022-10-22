Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині працює ППО
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Вранці 22 жовтня в Одеській та Чернігівській області пролунали вибухи.
За попередніми даними, російські окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Офіційного підтредження наразі немає.
Водночас на Чернігівщині повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.
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