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Факти / Україна

Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині працює ППО

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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Окупанти влучили в об’єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині працює ППО

Вранці 22 жовтня в Одеській та Чернігівській області пролунали вибухи.

За попередніми даними, російські окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Офіційного підтредження наразі немає.

Водночас на Чернігівщині повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

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