Жовтень, 22 в 8:38

Вранці 22 жовтня в Одеській та Чернігівській області пролунали вибухи.

За попередніми даними, російські окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Офіційного підтредження наразі немає.

Водночас на Чернігівщині повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони.

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