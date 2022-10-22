Окупанти повністю залишили Чарівне та Чкалове на Херсонщині – Генштаб

Жовтень, 22 в 18:58

Окремі підрозділи окупантів продовжують залишати тимчасово окуповану територію Херсонської області.

Про це повідомили у Генштабі.

– При цьому, почастішали випадки мародерства та грабежів місцевих жителів. За наявною інформацією, противник повністю залишив населені пункти Чарівне та Чкалове, а з Берислава евакуйовано офіцерів та медперсонал, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що збільшилася кількість випадків мародерства та протиправних дій в місті Херсон. Російські військові забирають у цивільних автомобілі та намагаються залишити місто за допомогою паромної переправи в районі Антонівського мосту.

– Продовжується практика розміщення підрозділів ворога в приміщеннях навчальних закладів на тимчасово окупованій території Запорізької області. При цьому триває освітній процес дітей місцевих жителів, – інформують у Генштабі.

Всього за поточну добу ворог завдав 40 ракетних ударів та запустив 16 ударних БПЛА Shahed-136. ЗСУ вдалося збити 20 крилатих ракет та 11 БПЛА.

Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.

Протягом останніх днів, у Запорізькій області знищено близько 200 російських військовослужбовців, понад 150 – поранені. Також уражено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів.