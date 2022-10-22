Окупанти вивозять херсонців до РФ під приводом “обстрілів” ЗСУ: в ОВА закликали ігнорувати
Наразі Росія розповсюджує фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим приводом окупанти та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або до Росії.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
– Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації. ЗСУ нізащо не обстрілюватимуть мирне населення. Для України важливе життя кожного її громадянина. Адже ми не варвари, не терористи, не росіяни, – зазначив він.
Янушевич також додав, що про це знають й росіяни, які прикривають переміщення власної техніки та особового складу мирними людьми.
– А зараз, готуючись до вуличних боїв у місті, переодягаються в цивільний одяг та заселяються в залишенні помешкання, – говорить він.
Крім того, голова ОВА дав кілька порад херсонцям:
- підготуйте запаси їжі та води;
- тримайте телефони та повербанки зарядженими;
- складіть тривожну валізу, покладіть теплі речі, медикаменти, документи;
- підготуйте укриття ближче до свого помешкання.