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Факти / Україна

Окупанти вивозять херсонців до РФ під приводом “обстрілів” ЗСУ: в ОВА закликали ігнорувати

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Окупанти вивозять херсонців до РФ під приводом “обстрілів” ЗСУ: в ОВА закликали ігнорувати
Фото: Міноборони

Наразі Росія розповсюджує фейки, що ніби ЗСУ планують масовані обстріли житлових кварталів Херсона. Під цим приводом окупанти та їх поплічники вивозять людей з міста на інший берег Дніпра або до Росії.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

– Херсонці, я вас дуже прошу, – ігноруйте їх вимоги, заради ж вашої безпеки. Не піддавайтеся на ці цинічні провокації. ЗСУ нізащо не обстрілюватимуть мирне населення. Для України важливе життя кожного її громадянина. Адже ми не варвари, не терористи, не росіяни, – зазначив він.

Янушевич також додав, що про це знають й росіяни, які прикривають переміщення власної техніки та особового складу мирними людьми.

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– А зараз, готуючись до вуличних боїв у місті, переодягаються в цивільний одяг та заселяються в залишенні помешкання, – говорить він.

Крім того, голова ОВА дав кілька порад херсонцям:

  • підготуйте запаси їжі та води;
  • тримайте телефони та повербанки зарядженими;
  • складіть тривожну валізу, покладіть теплі речі, медикаменти, документи;
  • підготуйте укриття ближче до свого помешкання.

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