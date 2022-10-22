Підняли ставки, але не врахували супротив українців: Міноборони про ракетні удари РФ

Жовтень, 22 в 17:51

Росія підняла ставки, знищуючи напередодні зими електростанції та об’єкти водопостачання.

Про це заявили у Міноборони України.

– Одна крилата ракета, яку випускає Росія по житловому будинку, здатна знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доводить агресор. Але цього недостатньо для їхнього політичного керівництва, – наголосили у Міноборони.

Зазначається, що “ворог очікує, що тисячі людей помруть від холоду, але РФ нічого не знає про опір українського народу”.

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Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів вранці 22 жовтня багато українців залишилися без світла, найбільше відключень наразі у Хмельницькій області.

Фото: Володимир Зеленський