Жовтень, 22 в 22:13

Російський терор енергетичної інфраструктури не зможе зупинити наступ Збройних сил України, які щоденно просуваються вперед.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 22 жовтня.

Він наголосив, що сьогодні від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї держави.

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– Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері. Будь ласка, звертайте увагу на повідомлення від місцевої влади та енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі. Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію, – сказав президент.

Зеленський пояснив, що усі українці разом таким чином зможуть показати, що українське життя неможливо зламати.

Він підкреслив, що ані завданий сьогодні удар російських терористів, ані будь-які інші подібні їхні удари не зупинять українських захисників.

– Російські пропагандисти брешуть, коли кажуть, ніби цей терор проти нашої інфраструктури і людей може якось загальмувати активні дії наших військових чи створити якісь труднощі нашій обороні. Українці об’єднані і точно знають, що Росія не має шансів виграти в цій війні. Наші Сили оборони отримують усе необхідне для захисту держави і щоденно – я підкреслюю: щоденно – просуваються вперед, – сказав Зеленський.

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