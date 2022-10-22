Жовтень, 22 в 15:39

Російські удари по Україні посилюють рішучість українців і міжнародних партнерів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час спільної пресконференції з главою МЗС Франції Катрін Колонною у Вашингтоні.

Він зазначив, що обстріли міст з боку РФ мають на меті залякати українців, проте ці атаки лише посилюють рішучість громадян захищати свою країну.

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– Президент Путін вважає, що ці атаки якимось чином зламають волю. Натомість він лише поглиблює їхню рішучість захищати свою країну. Москва може погасити вогні по всій Україні, але не може згасити український дух. Президент Путін думав, що може розділити трансатлантичний блок, замість цього він ще більше зблизив нас, – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив на тому, що США та Європа єдині у спільних діях в протистоянні російській агресії в Україні.

Також на пресконференції лідери обговорили допомогу Україні та позбавлення енергетичної залежності від Росії.

– Сполучені Штати тісно співпрацюють з Францією та іншими європейськими союзниками, щоб допомогти здійснити рішучий відхід від залежності від російської енергії, що означає розробку різноманітніших, надійніших, стійких джерел у довгостроковій перспективі та допомоги нашим друзям пережити зиму з високими витратами на електроенергію, – сказав держсекретар США.

Крім цього, Блінкен заявив, що США не бачать ознак, що Росія готова припинити війну і почати переговори.

За його словами, РФ, навпаки, подвоює і потроює свою агресію, що проявляється у мобілізації росіян, фіктивних референдумах, незаконній анексії та бомбардуваннях цивільної інфраструктури.