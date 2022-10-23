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Факти / Україна

Суспільство їм цього не пробачить. Зеленський про відносини з Росією після війни

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Після закінчення війни Росії проти України між країнами не буде колишніх відносин, адже українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC .

На його думку, рано чи пізно Росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься.

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– Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, держави, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Вони забрали багато життів. Суспільство їм цього не пробачить, – зазначив Зеленський.

Голова держави зазначив, що рівень відносин залежатиме від того, чи сама Росія звільнить окуповані території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.

– Політичні відносини будуть. Але суспільству ви не можете диктувати, як ставитися до суспільства держави, яка хотіла стерти нас з лиця землі, – каже президент.

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