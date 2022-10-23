Суспільство їм цього не пробачить. Зеленський про відносини з Росією після війни

Жовтень, 22 в 21:39

Після закінчення війни Росії проти України між країнами не буде колишніх відносин, адже українці не вибачать росіян, які намагаються знищити їх як націю.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC .

На його думку, рано чи пізно Росію очолять люди, з якими Україна в тому чи іншому вигляді спілкуватиметься.

Зараз дивляться

– Але за умови, що не буде війни, що це не буде ультиматумом, за поваги нашого суверенітету та нашої нації, держави, наших людей, нашого права. У таких умовах, звичайно, буде спілкування. Чи буде повернення відносин, які були до війни? Упевнений, що ні. Вони забрали багато життів. Суспільство їм цього не пробачить, – зазначив Зеленський.

Голова держави зазначив, що рівень відносин залежатиме від того, чи сама Росія звільнить окуповані території, чи Україні доведеться їх відвойовувати.