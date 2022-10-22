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Факти / Україна

У Ковелі на Волині пролунав вибух: що відомо

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Ковелі на Волині пролунав вибух: що відомо

Вранці 22 жовтня у Ковелі Волинської області пролунав вибух.

У мережі повідомляють про сильну пожежу на місці “прильоту”. Офіційного підтвердження наразі немає.

Станом на 09:30 на всій території України, окрім Криму, оголошена повітряна тривога. Також вибухи було чутно у Луцьку, Рівному, Одеській, Чернігівській та Київській областях.

Зараз дивляться

На Хмельниччині після вибуху зникла електроенергія. Міськрада закликає мешканців зробити запаси води – за годину вона зникне.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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