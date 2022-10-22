У Ковелі на Волині пролунав вибух: що відомо
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Вранці 22 жовтня у Ковелі Волинської області пролунав вибух.
У мережі повідомляють про сильну пожежу на місці “прильоту”. Офіційного підтвердження наразі немає.
Станом на 09:30 на всій території України, окрім Криму, оголошена повітряна тривога. Також вибухи було чутно у Луцьку, Рівному, Одеській, Чернігівській та Київській областях.
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На Хмельниччині після вибуху зникла електроенергія. Міськрада закликає мешканців зробити запаси води – за годину вона зникне.
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