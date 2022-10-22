У російських мобілізованих на Донбасі паніка через величезні втрати: перехоплення СБУ

Жовтень, 22 в 15:05

У російських мобілізованих на Донбасі почалася справжня паніка через величезні втрати на фронті в Україні.

Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, які оприлюднила Служба безпеки України.

Нещодавно мобілізовані путінські солдати масово телефонують рідним, скаржаться, що командування кидає їх у саме пекло, та благають витягнути їх із війни за будь-яку ціну.

Зараз дивляться

Загалом СБУ перехопила кілька подібних розмов рашистів, які зараз знаходяться на Донеччині.

Один із них розповів дружині, що в них зі взводу вижило лише троє.

– Зая, чуєш, телефонуй батькам! Телефонуй Ваніній дружині… Порушуйте питання знову на рівні Богомаза (губернатор Брянської області РФ, – Ред.). Нас усіх на передок відправляють! Там близько 40 тис. ЗСУшників стоять… Зі взводу, який був, який вийшов – вижили троє, – поскаржився дружині один із загарбників.

Він додав, що їхнє командування на передовій не з’являється і лише роздає накази, а мобілізованих “кидає здихати”.

Ще один рашист під час розмови закликав не обмежуватися лише чиновниками місцевого рівня, а звертатися в Кремль, до президента РФ, який і розв’язав повномасштабну війну.

– Якого х** нас відправляють, якщо ми маємо сидіти в обороні?!! Там до**я 200-х, 300-х… Поруште питання перед помічником президента, – закликав окупант.

У Службі безпеки нагадали рашистам, що вони можуть уникнути долі гарматного м’яса, здавшись у полон. Для цього є спеціально створені номери телефонів (+380665803498, +380931192984).

Як відомо, РФ створила на фронті в Україні так звані загородзагони, які не дають можливості путінським солдатам втекти з поля бою. Про це свідчить одне з перехоплень СБУ.