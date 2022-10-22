Ударами по критичній інфраструктурі РФ хоче спровокувати хвилі біженців до Європи – Подоляк

Жовтень, 22 в 16:47

Росія завдає масованих ударів по критичній інфраструктурі, щоб спричинити хвилі біженців з України до Європи.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Ударами по українській критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи, – написав він у Twitter.

За його словами, чи вдасться президенту РФ Володимиру Путіну втілити свій план сьогодні, залежить лише від лідерів європейських країн.

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– Єдиний спосіб зупинити гуманітарну катастрофу – це швидкість передачі ППО та ракет до неї, – підсумував радник.

Нагадаємо, що Укренерго запроваджує тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві та 10 областях України через ракетні атаки РФ енергетичних об’єктів вранці 22 жовтня.