Жовтень, 22 в 1:47

В напрямку Київської області летять ворожі безпілотники.

Про це повідомили у соцмережах.

Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога.

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Наразі невідомо, яка саме кількість безпілотників та куди вони намагаються влучити.

Додамо, що повітряна тривога оголошена ще й в центральній та південній частині України.

Офіційних коментарів від представників влади, ЗСУ чи силових органів наразі не було.