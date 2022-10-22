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Факти / Україна

В напрямку Київщини летять ворожі дрони – оголошено тривогу

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
В напрямку Київщини летять ворожі дрони – оголошено тривогу

В напрямку Київської області летять ворожі безпілотники.

Про це повідомили у соцмережах.

Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога.

Зараз дивляться

Наразі невідомо, яка саме кількість безпілотників та куди вони намагаються влучити.

Додамо, що повітряна тривога оголошена ще й в центральній та південній частині України.

Офіційних коментарів від представників влади, ЗСУ чи силових органів наразі не було.

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