В напрямку Київщини летять ворожі дрони – оголошено тривогу
Потребує перевірки
В напрямку Київської області летять ворожі безпілотники.
Про це повідомили у соцмережах.
Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога.
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Наразі невідомо, яка саме кількість безпілотників та куди вони намагаються влучити.
Додамо, що повітряна тривога оголошена ще й в центральній та південній частині України.
Офіційних коментарів від представників влади, ЗСУ чи силових органів наразі не було.