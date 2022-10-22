Жовтень, 22 в 2:04

Адміністрація Запорізької області відпрацьовує плани заходів на випадок прориву гідроспоруд Дніпровського каскаду ГЕС.

Про це у своєму Telegram каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Він повідомив, що адміністрація області разом зі спецслужбами цивільного захисту провели спільні штабні тренування у разі виникнення надзвичайної ситуації на Дніпровському каскаді.

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За словами Старуха, основною метою тренувань стало удосконалення практичних навичок, відпрацювання взаємодії органів управління зі службами, готовність до ліквідації наслідків можливого прориву гідроспоруд.

Очільник Запорізької ОВА додав, що голови територіальних громад мають розробити низку заходів при надзвичайній ситуації, а також провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед людей.

– У всякому разі нам потрібно зберігати спокій та не піддаватися паніці. Якщо навіть і станеться надзвичайна ситуація, у населення буде достатньо часу, щоб залишити потенційно небезпечні території, – написав він.

Дніпровський каскад ГЕС, про загрозу прориву якого повідомив Олександр Старух, це каскад із шести гідроелектростанцій на річці Дніпро, до якого входить, зокрема й Каховська ГЕС.

20 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про плани Росії підірвати Каховську гідроелектростанцію. Після подібного теракту у зоні швидкого підтоплення можуть опинитись близько 80 населених пунктів.

Згодом Україна закликала ООН та ЄС встановити моніторингову місію на Каховській ГЕС, аби не допустити російського теракту, який призведе до катастрофи.