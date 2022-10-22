Вночі окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ та важкої артилерії, є руйнування
Вночі 22 жовтня російські окупанти обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.
Внаслідок обстрілу обірвалися лінії електропередач, майже 1 тис. родин залишилися без світла. На місці працюють енергетики.
За попередніми даними, постраждалих немає. Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.
– Росіяни накрили вогнем дві тамтешні громади – Марганецьку та Нікопольську. Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив з РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів, – написав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 240-ву добу.
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Фото: Валентин Резніченко