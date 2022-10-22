Жовтень, 22 в 14:07

Українські військові змогли знищити логістику російських окупантів на Луганщині та порушити їх перевагу в артилерії.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він підтвердив, що в перші 4,5 місяці повномасштабної війни перевага військ РФ в артилерії була тотальною. За годину на українські позиції лише на одній ділянці фронту могло прилетіти понад 180 снарядів.

Зараз дивляться

– Це тільки на одну ділянку. Уявіть собі, що відбувалося по всій лінії фронту на Луганщині. Тобто ситуація була просто жахливою. Вони обстрілювали нас годинами. І це відбувалося цілодобово, з перервами виключно для того, щоб провести якийсь наступ та прозондувати, чи вже подавлена лінія оборони ЗСУ, чи ще вони тримаються і треба далі обстрілювати, – зазначив Гайдай.

Він уточнив, що зараз ситуація значно покращилася, адже Збройні сили України отримали більше артилерії від західних партнерів.

– Зараз ситуація змінилася до кращого, набагато. Тому що чітка робота наших артилеристів зруйнувала їм логістику підвозу боєкомплекту. Знищили склади з боєкомплектом. Це не свідчить про те, що в них узагалі немає снарядів, але на сьогодні логістика вже набагато гірша. Артилерії в наших військових стало більше, і вона більш чітка. І працює дуже добре, можна сказати на відмінно, – наголосив Гайдай.

Днями Сергій Гайдай повідомляв, що зараз найгарячіша точка на Луганщині – це напрямок Сватового. Там окупанти максимально обстрілюють усю територію, з якої їх вибили ЗСУ.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая