Жовтень, 22 в 10:23

Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 320 російських окупантів, шість танків та літак.

Такі оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, українські військові знищили 16 ворожих дронів, 8 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем.

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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67 070 осіб (+320 окупантів за добу);

танків ‒ 2 579 (+6 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 266 (+8 за добу);

артилерійських систем – 1 653 (+5 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 373 (+1 за добу);

засобів ППО ‒ 189;

літаків – 270 (+1 за добу);

гелікоптерів – 243;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341 (+16 за добу);

крилатих ракет ‒ 329;

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 021 (+15 за добу);

спеціальної техніки ‒ 148 (+1 за добу).

Дані щодо втрат ворога уточнюються.

За даними Генерального штабу, з міста Херсон виїхала значна частина населення, а ворог готується до вуличних боїв. Крім того, окупанти продовжують мародерити на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Енергодарі вони грабують квартири та готелі, в яких проживали.