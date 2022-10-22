ЗСУ за добу ліквідували ще понад 300 окупантів, 6 танків та літак
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 320 російських окупантів, шість танків та літак.
Такі оновлені дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, українські військові знищили 16 ворожих дронів, 8 бойових броньованих машин та 5 артилерійських систем.
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Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 22 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 67 070 осіб (+320 окупантів за добу);
- танків ‒ 2 579 (+6 за добу);
- бойових броньованих машин ‒ 5 266 (+8 за добу);
- артилерійських систем – 1 653 (+5 за добу);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 373 (+1 за добу);
- засобів ППО ‒ 189;
- літаків – 270 (+1 за добу);
- гелікоптерів – 243;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341 (+16 за добу);
- крилатих ракет ‒ 329;
- кораблів /катерів ‒ 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 021 (+15 за добу);
- спеціальної техніки ‒ 148 (+1 за добу).
Дані щодо втрат ворога уточнюються.
За даними Генерального штабу, з міста Херсон виїхала значна частина населення, а ворог готується до вуличних боїв. Крім того, окупанти продовжують мародерити на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, в Енергодарі вони грабують квартири та готелі, в яких проживали.