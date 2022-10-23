Жовтень, 23 в 14:05

В Енергодарі Запорізької області окупанти заявили батькам, які відправили своїх дітей на “відпочинок” до Краснодарського краю РФ, що діти затримуються там на невизначений термін і ходитимуть до російських шкіл.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

– Деякі батьки, які попри повномасштабну війну ,нещодавно відправили з Енергодара та навколишніх сіл своїх дітей до Краснодарського краю РФ, вже почали отримувати тривожні повідомлення, – наголосив він.

За його словами, батькам також наказали передати дітям теплі речі та “заспокоїли”, що вони ходитимуть там до школи.

Зараз дивляться

– Фактично діти зараз є заручниками терористів. І якщо одну частину батьків це зовсім не лякає, то інша відверто шокована таким розвитком подій, – сказав Орлов.

Російські загарбники почали вивозити дітей з Енергодара до РФ 15 жовтня.

Фото: Дмитро Орлов