Жовтень, 23 в 16:36

Журналісти CNN зв’язалися з мешканкою Херсона, ім’я якої не можуть називати з метою її безпеки. Вона розповіла, яка ситуація зараз у тимчасово окупованому Росією українському місті.

Так, за її словами, люди в Херсоні емоційно виснажені, вулиці порожні вже після полудня, а російських солдатів часто можна побачити у цивільному.

– На жаль, багатьом жителям Херсона довелося замислитися над тим, щоб залишити місто. У кожного були свої причини, тривоги та страхи. Але я на 100% упевнена, що ніхто не хотів їхати, – сказала жінка.

Вона зазначила, що Херсон перетворився на місто-примару. Десятки тисяч жителів вимушено поїхали з початку окупації в березні.

Зараз дивляться

– Увечері можна побачити велику кількість багатоповерхівок, у яких горить максимум два-три вікна. Вдень зустріти людей можна переважно біля ринку. Але о 3-4 годині дня вулиці порожні та взагалі нікого немає, – розповіла місцева мешканка.

Вона додала, що сама нікуди не збирається.

– Чесно кажучи, це питання мене дратує… Це моя земля, Херсон – мій дім. Ми брали участь у мітингах проти окупантів з перших днів війни, боролися як могли. Ця боротьба триває й досі, – сказала жінка.

За її словами, атмосфера у місті напружена, а деякі люди навіть не виходять із дому, щоб уникнути контакту з військовими.

– Тут неможливо розслабитись. Увечері, коли я чую, як поряд з будинком їде машина, я починаю нервувати, бо машина в пізню годину – поганий знак, – розповіла вона.

Мешканка запевняє, що більшість херсонців, що залишились у місті, розуміють, що українські військові ніколи не завдадуть шкоди населенню та обстрілу мирних жителів не буде.

Жінка розповіла, що хоча комунальні послуги продовжують працювати, люди турбуються про достатню кількість електроенергії та опалення в зимовий період.

Ще однією проблемою, за її словами, є нестача ліків, а також – дитячих сумішей, які, крім усього іншого, коштують дуже дорого. Однак основних продуктів харчування в місті достатньо – люди продають, хто що може.

– Хтось пече домашній хліб, хтось пече пироги, хтось продає свої речі просто посеред вулиці, викладаючи на простирадло… Ліки продаються просто на вулиці з машин чи приватними особами, – описала вона.

Однак росіяни захопили човни, які належать людям, а тому херсонці не знають, як підтримуватиметься постачання продовольства зі східного берега.

– Я не можу сказати, що російських солдатів поменшало, вони просто зняли військову форму і переодяглися в цивільне. Дехто ходить вулицею у цивільному, але з автоматом, – повідомила жінка.

За її словами, місцеві вітають звуки обстрілів та лякаються тиші – тоді їм здається, що Україна про них забула.