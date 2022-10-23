Жовтень, 23 в 11:27

Військовослужбовці РФ у розмовах з родичами жаліються на погане забезпечення зимовим обмундируванням, а також відсутність сучасної техніки та озброєння.

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови окупанта з матір’ю.

Росіянин роздратовано відповідає на питання про забезпечення зимовим обмундируванням і каже, що у нього немає ні бушлата, ні спальника.

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– Все выдали! Больше ничего нет! С чего бы еще что-то давали? Там людей одевать не во что, в России, и сюда еще что-то присылать? Че совсем? Все зиму сидели – ниче! Без бушлата, без спальника, – каже окупант.

Питання матері про нову техніку у солдата також викликає роздратування.

– Да-да, танки Т-64. Все старье кинут, ни одной новой техники здесь нет. Снаряды привезли вчера на Грады выпуска 1950-х годов! – зазначив він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ГУР