Кинули все старье! Окупант скаржиться на російські танки на фронті
Військовослужбовці РФ у розмовах з родичами жаліються на погане забезпечення зимовим обмундируванням, а також відсутність сучасної техніки та озброєння.
Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови окупанта з матір’ю.
Росіянин роздратовано відповідає на питання про забезпечення зимовим обмундируванням і каже, що у нього немає ні бушлата, ні спальника.
– Все выдали! Больше ничего нет! С чего бы еще что-то давали? Там людей одевать не во что, в России, и сюда еще что-то присылать? Че совсем? Все зиму сидели – ниче! Без бушлата, без спальника, – каже окупант.
Питання матері про нову техніку у солдата також викликає роздратування.
– Да-да, танки Т-64. Все старье кинут, ни одной новой техники здесь нет. Снаряды привезли вчера на Грады выпуска 1950-х годов! – зазначив він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.
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Фото: ГУР