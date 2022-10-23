теракт у Херсоні

Жовтень, 23 в 17:50

Окупаційна влада тимчасово захопленого Херсона повідомила, що в місті нібито стався “теракт”. На вулиці спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Про це пишуть кремлівські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію Херсонської області. Зазначається, що внаслідок вибуху загинула одна людина, ще троє – зазнали поранень.

За попередніми даними, такий “подарунок” був призначений для начальника СІЗО, який співпрацює з окупантами.

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У мережі обговорюють кілька версій подій. Перша – вибухівка була в машині, друга – її встановили на стовпі й вона вибухнула в той момент, коли під’їхав “необхідний” автомобіль.

У коментарі Суспільному пресофіцер поліції Херсонської області Андрій Кований, сказав, що поліції про подію нічого не відомо.

Нагадаємо, що напередодні окупанти закликали місцевих жителів негайно залишити Херсон і переправитися на лівий берег Дніпра “через загрозу обстрілів і терактів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

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