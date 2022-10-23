Там зламали, там украли, магазин розграбували: окупант про мародерства в українському селі

Військовий РФ у перехопленій ГУР Міноборони України розмові розповів про мародерство в українському селі.

– Тут ти б бачила, перший день, тут половина розбіглася, коли ця ху*ня пішла насуватись. Нажралися ж коротше, заїхали до села, зрозуміла? Магазин був, вся ху*ня. І тут заїжджаємо ми. Тут же стояли коротше, на кшталт наших, як нам обіцяли. Заїхали ми, тут п*здець почався. Там зламали, там украли, магазин розграбували. Світло в*бали і все. Почали тепер по селу п*здячити. Люди, аху*ли, кажуть йдіть звідси, – розповідає окупант.