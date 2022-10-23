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Факти / Україна

Там зламали, там украли, магазин розграбували: окупант про мародерства в українському селі

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
окупант
Фото: Depositphotos

Військовий РФ у перехопленій ГУР Міноборони України розмові розповів про мародерство в українському селі.

– Тут ти б бачила, перший день, тут половина розбіглася, коли ця ху*ня пішла насуватись. Нажралися ж коротше, заїхали до села, зрозуміла? Магазин був, вся ху*ня. І тут заїжджаємо ми. Тут же стояли коротше, на кшталт наших, як нам обіцяли. Заїхали ми, тут п*здець почався. Там зламали, там украли, магазин розграбували. Світло в*бали і все. Почали тепер по селу п*здячити. Люди, аху*ли, кажуть йдіть звідси, – розповідає окупант.

До речі, мародерствувати для російських солдатів справа звична. Приміром, ще один окупант раніше розповідав, як вони мародерять і влаштовують безлад на тимчасово захоплених українських територіях.

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Джерело: ГУР
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