З одеських портів вирушили сім суден із понад 160 тис. тонн української пшениці

Жовтень, 23 в 14:51

Балкер Pangeo, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вранці 23 жовтня вийшов з порту Чорноморська з 40 тис. тонн української пшениці для Ємену, повідомляє Міністерство інфраструктури.

Окрім того, зерновим коридором із портів Одеси, Чорноморська та Південний вийшли шість суден, які доправлять 124,3 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи.

В Мінінфраструктури кажуть, що останніми днями порти працюють тільки на 25-30% своїх можливостей, оскільки РФ свідомо затримує повноцінну реалізацію зернової ініціативи.

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Загалом з 1 серпня 380 суден експортували з українських портів 8,5 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган 13 жовтня заявив, що запропонував російському диктатору Володимиру Путіну продовжити дію зернової угоди, завдяки якій з’явилася можливість відкрити чорноморські порти для експорту українського зерна.

За його словами, дія домовленості має стосуватися також перевезення російського зерна та добрив через Туреччину.

Фото: Мінінфраструктури