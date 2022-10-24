Жовтень, 24 в 9:51

Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що росіяни чинять акти тероризму, коли гатять ракетами й дронами по енергосистемі України.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю Українській правді.

Росія наразі переключилася з військової інфраструктури на цивільну, бо хоче занурити Україну у темряву і холод. Та голова ГУР вважає, що цього окупантам не вдасться.

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– Все, що робить зараз Росія – це акт тероризму. Найголовніша мета – посіяти паніку, страх, невпевненість у завтрашньому дні. Паніка і страх – це головна зброя терору, – зауважив Буданов.

Загарбники намагаються завдати серйозних втрат українському енергетичному сектору і припинити експорт електроенергії з України, щоб завдати ще й економічного удару.

– Ну й загалом, як вони кажуть, занурити Україну в суцільну темряву і холодну зиму – це їхня мрія. Але, повірте, цього не станеться, всі наші служби працюють відповідним чином, і їхні мрії не здійсняться. Ускладнення справді є, але критичного поки що нічого немає, – заявив Кирило Буданов.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать ознак того, що Росія готова припинити війну і перейти до дипломатії.