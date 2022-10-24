Істерія через наближення ЗСУ до Херсону: Мусієнко пояснив мотиви Шойгу щодо “брудної бомби”

Жовтень, 24 в 10:12

Заяви РФ щодо нібито підготовки Україною застосування на своїй території “брудної бомби” – просто спроба сповільнити контрнаступ на Херсон, оскільки його втрата буде колосальною поразкою для Путіна, вважає військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– Головна мотивація – це спробувати сповільнити український контрнаступ на півдні, зокрема на Херсон. Шойгу такими дзвінками до міністрів оборони різних країн – Франції, США, Туреччини, Британії –намагається якось на них впливати, щоб вони передавали відповідні сигнали Україні, і, можливо, навіть сповільнили військову допомогу, – заявив він в ефірі телемарафону.

На його думку, такими сигналами Шойгу намагається передавати, що РФ буде готова до якихось серйозних дій, вчинення терактів, якщо українці наблизяться безпосередньо до Херсону.

– А далі розрахунок росіян полягає в тому, що вони зможуть налагодити якесь сполучення через Дніпро, щоб перекидати на правий берег мобілізованих, щоб бодай якось стабілізувати лінію фронту, і не давати ЗСУ розширювати плацдарм контрнаступу, – додав Мусієнко.

Тобто РФ намагається максимально тягнути час, зазначив експерт, “проте рівень дискусії та істерії, яка назріває, та розгубленості з боку РФ, з іншого боку – рівня погроз, свідчить про те, що саме цей населений пункт має для них досить серйозну стратегічну вагу, і звичайно, що його втрату вони розцінюватимуть як колосальну поразку для себе“.

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Фото: Олександр Мусієнко