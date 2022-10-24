Міністр оборони Румунії оголосив про відставку після заяви про війну РФ проти України
Міністр оборони Румунії Василе Динку оголосив про свою відставку за кілька тижнів після того, як заявив, що єдиний шанс для України закінчити війну – це переговори з Росією.
Про це пише The Guardian.
– Мій жест (відставка) обумовлений неможливістю співпраці з румунським президентом, головнокомандувачем армією… Я вважаю, що моє звільнення з посту необхідне для того, щоб не нашкодити рішенням і програмам, що вимагають гнучкого командного ланцюжка, і не заблокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для… міністерства та армії, – прокоментував своє рішення Динку.
Зазначається, що Динку різко критикували за припущення про те, що Україні потрібні міжнародні союзники для переговорів про гарантії безпеки та мир з Росією. Пізніше він заявив, що його коментарі були вирвані із контексту.
Президент Клаус Йоханніс сказав, що українці платять кров’ю через цю війну, і тільки вони можуть вирішувати, про що та коли вести переговори, і цю позицію підтримують і Румунія, і ЄС.