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Факти / Світ

Міністр оборони Румунії оголосив про відставку після заяви про війну РФ проти України

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Румунія
Фото: Dreamstime

Міністр оборони Румунії Василе Динку оголосив про свою відставку за кілька тижнів після того, як заявив, що єдиний шанс для України закінчити війну – це переговори з Росією.

Про це пише The Guardian.

– Мій жест (відставка) обумовлений неможливістю співпраці з румунським президентом, головнокомандувачем армією… Я вважаю, що моє звільнення з посту необхідне для того, щоб не нашкодити рішенням і програмам, що вимагають гнучкого командного ланцюжка, і не заблокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для… міністерства та армії, – прокоментував своє рішення Динку.

Зазначається, що Динку різко критикували за припущення про те, що Україні потрібні міжнародні союзники для переговорів про гарантії безпеки та мир з Росією. Пізніше він заявив, що його коментарі були вирвані із контексту.

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Президент Клаус Йоханніс сказав, що українці платять кров’ю через цю війну, і тільки вони можуть вирішувати, про що та коли вести переговори, і цю позицію підтримують і Румунія, і ЄС.

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Джерело: The Guardian
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