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Факти / Україна

Окупанти використовують ситуацію з підривом Каховської ГЕС та залякують херсонців – Соболевський

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

У Херсоні на ринках, у магазинах масово відмовляються приймати рублі.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

– Таким чином люди демонструють своє відношення до окупантів, відчуваючи, що звільнення вже поруч, – говорить він.

Також заступник голови зазначив, що окупанти вивозять майно державних комунальних підприємств, є випадки і пограбування приватних будівель.

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Крім того, росіяни обманюють людей та під приводом порятунку вивозять до РФ.

– Вони максимально використовують ситуацію з дамбою (Каховською ГЕС. – Ред.) для того, щоб створити панічний настрій у людей і примусити їх до депортації. Вони створили атмосферу залякування, що місто буде зруйновано, дамбу підірвано, і єдина можливість врятувати життя – це погоджуватися на переміщення до РФ. Вони не приховують, що вони людей будуть вивозити до Росії, – каже Соболевський.

Вони не кажуть людям, куди їх везуть насправді, інформуючи, що вони їдуть до Криму, і там їм буде надано житло.

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