Після влучних ударів ЗСУ: у Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами

Жовтень, 24 в 18:05

У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі після влучних ударів Збройних сил України лікарня заповнена пораненими російськими загарбниками.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

— ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами, – повідомив він.

За його словами, медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім “трьохсотим”.

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Федоров також повідомив, що є інформація щодо великої кількості загиблих, але вона потребує уточнення.

— Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин, – додав.

Уночі 23 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область із дронів та зенітно-ракетних комплексів.

За попередніми даними, окупанти використали для обстрілу обласного центру безпілотники-камікадзе типу Shahed-136, а навколишніх населених пунктів – ЗРК С-300.

Джерело: Іван Федоров