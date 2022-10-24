Після влучних ударів ЗСУ: у Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами
У тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі після влучних ударів Збройних сил України лікарня заповнена пораненими російськими загарбниками.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
— ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! У Токмаку лікарня заповнена пораненими рашистами, – повідомив він.
За його словами, медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім “трьохсотим”.
Федоров також повідомив, що є інформація щодо великої кількості загиблих, але вона потребує уточнення.
— Беззаперечно, це не остання вдала операція ЗСУ. Чекаємо ще більше гарних новин, – додав.
Уночі 23 жовтня російські війська обстріляли Запорізьку область із дронів та зенітно-ракетних комплексів.
За попередніми даними, окупанти використали для обстрілу обласного центру безпілотники-камікадзе типу Shahed-136, а навколишніх населених пунктів – ЗРК С-300.
Джерело: Іван Федоров