Жовтень, 24 в 16:02

Росія відвела підводні ракетоносії, які можуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, ймовірно, для поповнення ракет. У Чорному морі залишаються два кораблі-носії Калібрів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, в акваторії Чорного моря перебувають два надводні ракетоносії, це – 16 Калібрів напоготові.

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– Минулого тижня вони перебували в кількості від п’яти одиниць ракетоносіїв, зокрема і два підводні ракетоносії, які використовувались для ураження об’єктів критичної інфраструктури України, – розповіла Наталя Гуменюк.

Варто зауважити, що пуски ракет із підводних човнів ускладнюють їхнє виявлення, тому росіяни і використовують їх для того, щоб гатити по наших енергетичних об’єктах.

За словами Гуменюк, наразі корабельне угруповання російського ворога перебуває вздовж південного узбережжя Криму і маневрує в напрямку Новоросійська. Там вони можуть ховатися.

– Вони не можуть вийти за мис Тарханкут ближче до материкової України, бо там починається зона досягання українського озброєння, – наголосила Наталя Гуменюк.

Впродовж минулої доби ЗСУ виконали понад дві сотні вогневих завдань у південних областях України. Окупанти втратили 16 одиниць автомобільної бронетанкової техніки, чотири склади з боєприпасами в Першотравневому та Бериславському районах.