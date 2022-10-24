Жовтень, 24 в 16:58

У звільненому від російських військ місті Ізюм (Харківська область) виявили 13 мішків із секретними документами окупантів.

Як поінформували в пресслужбі Національної поліції Харківської області, документи вилучили на території місцевого ліцею, у підвальному приміщенні. Вони будуть речовими доказами російських злочинів.

У мішках з документами поліцейські, зокрема, знайшли секретне бойове розпорядження РФ на вторгнення в Україну, а також топографічну карту області з маршрутом руху.

Крім того, в мішках знайдено списки особового складу танкових бригад російської армії, документи структурних підрозділів військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Ізюмського району, навчальних закладів, лікарень, комунальних підприємств та місцевих підприємців.

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За фактом виявлення документів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років ув’язнення.

Як відомо, на початку вересня українська армія звільнила Ізюм. Після цього в місті виявили 10 місць, де окупанти катували як військових, так і цивільних осіб.

Крім того, в Ізюмі знайшли масове поховання вбитих військами РФ людей (близько 450 могил). Загалом фахівці ексгумували 447 тіл, серед яких 22 військовослужбовці та п’ятеро дітей. На тілах загиблих виявлені ознаки насильницької смерті та катувань.