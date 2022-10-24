Сергій Попко став новим головою військової адміністрації Києва
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.
Відповідний указ №733/2022 опубліковано на сайті глави Української держави 24 жовтня.
Довідка. Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року у Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.
Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.