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Факти / Україна

Сергій Попко став новим головою військової адміністрації Києва

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Сергій Попко став новим головою військової адміністрації Києва
Фото: Міноборони

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Відповідний указ №733/2022 опубліковано на сайті глави Української держави 24 жовтня.

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Довідка. Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року у Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.

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Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.

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