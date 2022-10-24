Жовтень, 24 в 16:59

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Попка начальником Київської міської військової адміністрації. На цій посаді він замінив Миколу Жирнова.

Відповідний указ №733/2022 опубліковано на сайті глави Української держави 24 жовтня.

Довідка. Генерал-полковник Сергій Попко народився 1961 року у Києві. У 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Служив командиром взводу, батальйону, командиром частини, начальником штабу механізованої дивізії.

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Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також проходив службу в Іраку. У 2016-2019 роках обіймав посаду командувача Сухопутних військ Збройних Сил України.