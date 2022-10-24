Суд арештував начальника департаменту ЗЕД Мотор Січі Олега Дзюбу

Жовтень, 24 в 17:50

Шевченківський суд Києва арештував начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії Мотор Січ Олега Дзюбу на два місяці.

Про це повідомляє видання Ґрати.

Разом із президентом компанії В’ячеславом Богуслаєвим Дзюба підозрюється у колабораціонізмі та сприянні Росії.

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Зазначається, що на судове засідання журналістів не допустили. Їм дозволили бути присутніми лише на оголошенні рішення. Від коментарів Дзюба відмовився.

У неділю, 23 жовтня, в СБУ підтвердили затримання В’ячеслава Богуслаєва та Олега Дзюби.

Обом оголосили про підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Справа стосується незаконного постачання підприємством Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

Фото: Олексій Арунян, Ґрати