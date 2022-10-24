Суд арештував начальника департаменту ЗЕД Мотор Січі Олега Дзюбу
Шевченківський суд Києва арештував начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності компанії Мотор Січ Олега Дзюбу на два місяці.
Про це повідомляє видання Ґрати.
Разом із президентом компанії В’ячеславом Богуслаєвим Дзюба підозрюється у колабораціонізмі та сприянні Росії.
Зазначається, що на судове засідання журналістів не допустили. Їм дозволили бути присутніми лише на оголошенні рішення. Від коментарів Дзюба відмовився.
У неділю, 23 жовтня, в СБУ підтвердили затримання В’ячеслава Богуслаєва та Олега Дзюби.
Обом оголосили про підозру за двома статтями ККУ – ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).
Справа стосується незаконного постачання підприємством Мотор Січ товарів військового призначення для російської штурмової авіації.
Фото: Олексій Арунян, Ґрати