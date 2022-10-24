Ви – витратний матеріал для РФ: Міноборони проінструктувало росіян, як здаватися в полон
Міноборони України оприлюднило відеозвернення до військових Збройних сил РФ із закликом відмовитись від участі в кривавій путінській війні.
– Ви перебуваєте на території чужої країни й берете участь у військових злочинах російського керівництва.
Щодня вас кидають на смерть. Для російського командування ви – витратний матеріал. Втрати ніхто не рахує. За що ви воюєте? За страх ваших вождів втратити владу? – почали звернення до росіян у Міноборони України.
Українська сторона наголошує: сьогодні росіяни воюють не з НАТО, а проти України та українського народу.
А Збройні сили України натомість захищають свій народ та свою країну від російської агресії.
Далі у Міноборони дали чітку інструкцію, як росіяни можуть відмовитись від війни про України.
Для цього військові ЗС РФ можуть звернутись за телефонами цілодобової гарячої лінії – +38 066-580-34-98, +38 093-119-29-84.
Або ж написати в чат-бот Хочу жить у месенджері Telegram.
Якщо росіяни не можуть зробити це самостійно, звернення можуть передати їхні рідні та близькі.
Якщо зв’язок відсутній, повідомити про бажання здатися в полон можна, виконавши такі умови:
- Вийти до району позицій ЗСУ та голосно повідомити про своє бажання здатися в полон.
- Розрядити зброю, від’єднати магазин.
- Засвідчити бажання здатися в полон за допомогою матеріалу білого кольору (прапорця, помітної пов’язки на зброї).
- Виконати всі вказівки українських військових.
До слова, українська сторона оприлюднила звернення і до білоруського народу.
Громадян Білорусі в Генштабі ЗСУ закликали не підтримувати російську агресію. В іншому випадку Україна буде змушена відповісти.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Міноборони України
Фото: ГУР