Ви – витратний матеріал для РФ: Міноборони проінструктувало росіян, як здаватися в полон

Жовтень, 24 в 13:01

Міноборони України оприлюднило відеозвернення до військових Збройних сил РФ із закликом відмовитись від участі в кривавій путінській війні.

– Ви перебуваєте на території чужої країни й берете участь у військових злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на смерть. Для російського командування ви – витратний матеріал. Втрати ніхто не рахує. За що ви воюєте? За страх ваших вождів втратити владу? – почали звернення до росіян у Міноборони України.

Українська сторона наголошує: сьогодні росіяни воюють не з НАТО, а проти України та українського народу.

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А Збройні сили України натомість захищають свій народ та свою країну від російської агресії.

Далі у Міноборони дали чітку інструкцію, як росіяни можуть відмовитись від війни про України.

Для цього військові ЗС РФ можуть звернутись за телефонами цілодобової гарячої лінії – +38 066-580-34-98, +38 093-119-29-84.

Або ж написати в чат-бот Хочу жить у месенджері Telegram.

Якщо росіяни не можуть зробити це самостійно, звернення можуть передати їхні рідні та близькі.

Якщо зв’язок відсутній, повідомити про бажання здатися в полон можна, виконавши такі умови:

Вийти до району позицій ЗСУ та голосно повідомити про своє бажання здатися в полон. Розрядити зброю, від’єднати магазин. Засвідчити бажання здатися в полон за допомогою матеріалу білого кольору (прапорця, помітної пов’язки на зброї). Виконати всі вказівки українських військових.

До слова, українська сторона оприлюднила звернення і до білоруського народу.

Громадян Білорусі в Генштабі ЗСУ закликали не підтримувати російську агресію. В іншому випадку Україна буде змушена відповісти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 243-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони України

Фото: ГУР