Жовтень, 24 в 11:18

Незабаром Україна продемонструє кілька нестандартних рішень, як протидіяти іранським дронам Shahed-136, якими РФ атакує нашу інфраструктуру.

Про це в ефірі телемарафону заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

– На сьогодні є кілька новаторських рішень. Думаю, що незабаром ми про них почуємо. Вони будуть дещо нестандартними, креативними, але, я маю надію, дієвими. Вони теж повязані з безпілотниками, які можуть протидіяти, зокрема, Shahed-136. Це лише один елемент, – наголосив він.

За його словами, другий елемент – це системи антидронового захисту, які шукають вразливі місця в антенах, що передають сигнали через супутник.

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Мусієнко розповів, що у цих безпілотників дві антени. Одна з них з’єднується із супутником за координатами GPS, і її легше заглушити, а є ще російська ГЛОНАСС.

– Саме щодо ГЛОНАСС досить активно тривають роботи, щоб мати обладнання, яке даватиме можливість просто розривати зв’язок цього дрона з супутником. В такому випадку цей дрон втрачає керованість і може, наприклад, впасти у полі або у Дніпро. Є також інші способи, повязані з антидроновою боротьбою класичними методами – збиття зенітками, засобами ППО, – уточнив експерт.

Він зауважив, що Повітряним силам вже вдалося збільшити знищення Shahed-136 з 70% до 85%, а нові методи дадуть змогу збивати до 90-95% безпілотників.

Проте, на його думку, нині також важливо запобігти зростанню співпраці між Іраном та РФ, оскільки Тегеран, схоже, планує лише розширювати номенклатуру постачання.

Фото: Віталій Кличко