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Факти / Україна

Карта бойових дій на 25.10.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія, ймовірно, готується до оборони Херсона та не повністю виводиться силі з верхньої частини Херсонської області. Генштаб України підтвердив, що ЗСУ повернули під контроль України Кармазинівку, М’ясожарівку та Невське на Луганщині та Новосадово на Донеччині.

Карта бойових дій в Україні на 25.10.2022

ISW

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Білогорівка, Верхньокам’янське, Іванград, Кліщіївка, Спірне, Соледар, Мар’їнка і Невельське Донецької області.

За попередню добу окупанти завдали три ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Вугледар і Нескучне Донецької області, Нова Кам’янка Херсонської області та Миколаїв.

На Сіверському напрямку окупанти гатили з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Рожковичі, Соснівка і Велика Писарівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Кам’янка, Красне;

На Куп’янському та Лиманському напрямках били з танків та артилерії, в районах населених пунктів Кислівка Харківської області, Невське і Стельмахівка Луганської області, Берестове, Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

На Бахмутському напрямку вороги обстрілювали з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Іванград, Курдюмівка, Майорськ.

На Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське;

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти гатили з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Південнобузькому напрямку зазнали вогневого ураження райони понад 20 населених пунктів.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 244 дні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

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