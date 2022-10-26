Жовтень, 25 в 22:28

Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ під Бахмутом на Донеччині. За півдоби українські захисники відбили вісім ворожих атак.

Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– Вісім атак до обіду, вісім людських хвиль до обіду – це ситуація під Бахмутом. З самого ранку після чергової артилерійської підготовки було вісім спроб атакувати наші позиції до обіду, тобто це кожні півгодини. Ми їх відсунули, але попри це вони продовжують штурмувати ці позиції, – сказав він.

За словами Арестовича, під Бахмутом намагаються наступати і новомобілізовані, і бойовики ПВК Вагнера, і колишні в’язні.

Зараз дивляться

– Там усі – Вагнер, зеки, мобілізовані, штатні російські частини. Там просто йде змагання, що раніше закінчиться в армії РФ – мобілізовані чи снаряди, – додав він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 244-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.