Наступають кожні півгодини: Арестович про ситуацію під Бахмутом
Російські окупанти намагаються штурмувати позиції ЗСУ під Бахмутом на Донеччині. За півдоби українські захисники відбили вісім ворожих атак.
Про це в ефірі Фейгін Live розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.
– Вісім атак до обіду, вісім людських хвиль до обіду – це ситуація під Бахмутом. З самого ранку після чергової артилерійської підготовки було вісім спроб атакувати наші позиції до обіду, тобто це кожні півгодини. Ми їх відсунули, але попри це вони продовжують штурмувати ці позиції, – сказав він.
За словами Арестовича, під Бахмутом намагаються наступати і новомобілізовані, і бойовики ПВК Вагнера, і колишні в’язні.
– Там усі – Вагнер, зеки, мобілізовані, штатні російські частини. Там просто йде змагання, що раніше закінчиться в армії РФ – мобілізовані чи снаряди, – додав він.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 244-ту добу.
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