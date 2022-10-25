Жовтень, 25 в 14:06

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українські воїни за допомогою німецького комплексу IRIS-T збивають 9 із 10 ракет.

Про це Шмигаль сказав на пресконференції у рамках Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні.

За його словами, зброя, що передається Німеччиною, дуже добре показує себе на полі бою.

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– Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру та чудово працює. 9 із 10 ракет система IRIS-T змогла знешкодити, – сказав глава уряду.

А ще ФРН є другим за обсягом донором військового озброєння для ЗСУ.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що найближчим часом Німеччина передасть Україні ще три системи IRIS-T.