Російські окупаційні війська продовжують заходи примусової мобілізації.

Зокрема, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території РФ приїхала чергова партія ув’язнених.

Місцевим “правоохоронцям” заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

Зараз дивляться

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 25 жовтня.

– В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області “мобільні групи” затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по позиціях російських військ.