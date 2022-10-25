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Факти / Україна

РФ продовжує мобілізацію: на Луганщину прибула чергова партія ув’язнених росіян

Валентина Чорна, редакторка стрічки
РФ продовжує мобілізацію: на Луганщину прибула чергова партія ув’язнених росіян
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують заходи примусової мобілізації.

Зокрема, для поповнення підрозділів приватних військових кампаній, до Станиці Луганської, з території РФ приїхала чергова партія ув’язнених.

Місцевим “правоохоронцям” заборонено втручатись у разі виявлення порушень з боку прибулих найманців.

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Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 25 жовтня.

– В тимчасово окупованому населеному пункті Хрустальний Луганської області “мобільні групи” затримують та доправляють до військкомату всіх чоловіків. Для поповнення втрат на Запорізькому напрямку, до населеного пункту Вовківка, прибула чергова партія російських військовослужбовців, які хаотично пересуваються вулицями, вишукують у місцевого населення їжу та можливість помитись, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по позиціях російських військ.

– Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА, – повідомили у Генштабі.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

Фото: Головне управління розвідки

Джерело: Генштаб ЗСУ
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