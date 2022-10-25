Росія може готувати ядерний теракт: реакція Енергоатому на заяви Кремля про “брудну бомбу”

Жовтень, 25 в 13:56

Заяви РФ про нібито створення “брудної бомби” можуть свідчити про підготовку агресором акту ядерного тероризму на території Запорізької АЕС, вважають в Енергоатомі.

Українські атомники кажуть, що на це вказують дві обставини.

Зокрема те, що протягом останнього тижня окупанти проводять несанкціоновані будівельні роботи на території сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

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– Ці роботи російські військові ведуть власними силами у таємному режимі. Український персонал і присутніх на майданчику ЗАЕС представників МАГАТЕ на місце будівництва загарбники не допускають, – наголошує Енергоатом.

На території сховища зберігаються 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Якщо росіяни зважаться їх підірвати, станеться радіаційна аварії, внаслідок якої будуть забруднені кількасот квадратних кілометрів прилеглої території.

Окрім того, вже два дні росіяни говорять про нібито підготовку Україною “брудної ядерної бомби”, для якої може бути використане відпрацьоване ядерне паливо та радіоактивні відходи ЗАЕС.

– Енергоатом припускає, що такі дії окупантів можуть свідчити про підготовку ними терористичного акту з використанням ядерних матеріалів та радіоактивних відходів, які зберігаються на майданчику ЗАЕС, – йдеться в заяві.

Тому наші атомники закликали МАГАТЕ якнайшвидше надати оцінку провокаційним і загрозливим діям та заявам Росії.

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії найближчим часом відвідають два ядерні об’єкти в Україні на тлі звинувачень Росії про “брудну бомбу”.