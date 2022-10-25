Жовтень, 25 в 16:52

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти нашої держави.

Встановлено, що чиновник сприяв у переміщенні особового складу, озброєння і військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони.

Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

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– У період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савельєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, – повідомили в СБУ.

Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів.

Для цього Савельєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії Российские железные дороги і так званого Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым Крымская железная дорога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.