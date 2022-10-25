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Факти / Україна

СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, який сприяв перекиданню бронетехніки до Криму

Валентина Чорна, редакторка стрічки
СБУ повідомила про підозру міністру транспорту РФ, який сприяв перекиданню бронетехніки до Криму
Фото: Depositphotos

Служба безпеки України повідомила про підозру міністру транспорту РФ Віталію Савельєву, який брав участь у підготовці та проведенні збройної агресії проти нашої держави.

Встановлено, що чиновник сприяв у переміщенні особового складу, озброєння і військової техніки окупантів до кордонів України та у захоплені райони.

Переправлення ворожих колон здійснювали залізничним транспортом через територію тимчасово окупованого Криму.

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– У період з 26 березня 2021 року до 4 вересня цього року Савельєв забезпечив перекидання до захопленого півострова майже 300 одиниць ворожої бронетехніки. Серед них – російські танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти і автоцистерни із сотнями тонн паливно-мастильних матеріалів. Саме цю техніку окупанти задіяли на початку повномасштабного вторгнення, зокрема у бойових діях у Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, – повідомили в СБУ.

Для переміщення військових ешелонів було використано понад 250 вагонів.

Для цього Савельєв дав відповідне доручення підпорядкованим підрозділам компанії Российские железные дороги і так званого Федерального государственного унитарного предприятия Республики Крым Крымская железная дорога.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки підозрюють Савєльєва за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

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