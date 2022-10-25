Там море трупів було, і на цьому м’ясі – діти: чоловік врятував людей з розстріляної колони під Куп’янськом

Жовтень, 25 в 20:01

Андрій Чиченів з села Піщане, що на адмінкордоні з Луганською областю, першим опинився на місці розстрілу цивільної колони. Згадуючи той страшний день, каже, діставав уцілілих дітей з-під купи людських тіл. Імовірно, коли летіли кулі, батьки намагалися закрити малюків собою.

Судово-медичні експерти поки що ідентифікували тіла 12 жертв розстрілу колони під Куп’янськом на Харківщині та встановили, з якої зброї стріляли по мирних людях.

Загалом 25 вересня 2022 року під час розстрілу колони загинуло 26 цивільних, серед них 13 дітей та одна вагітна жінка.

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Всі дані попередні, адже тіла понівечені зброєю й вогнем, тож лише після ДНК-експертизи можна буде сказати точну кількість жертв розстрілу.

Разом з харківськими експертами працюють спеціалісти французької жандармерії, вони ж і надали перші результати балістичних експертиз.

Чиченів разом з дружиною і дітьми мешкає в селі Піщане Куп’янського району. Того дня він їхав з ринку Куп’янська-Вузлового тією ж дорогою, де розстріляли колону. За його словами, автомобілі ще димилися, але жодних голосів він не чув – так само, як і пострілів, лише мертва тиша. Тентована Газель, де їхало найбільше дітей, ще не була спалена. Хто та навіщо знищив її пізніше, належить встановити слідчим.

– В районі десятої їхали з Вузлового, з ринку, побачили колону, що диміла. Ні вибухів, ні пострілів, нічого не було. Перша машина горіла, а інші – розбиті, прострелені. Газель не була згорілою, коли ми підбігли, були… діти і море трупів. Ну, просто трупи ось лежали… Я не знаю, скільки трупів – у того голови нема, у того ще чогось, там м’ясо було. І ось на цьому м’ясі діти, двоє дітей просто зверху повзали, – розповів Чиченів.

Двох поранених жінок і трьох дітей Андрій забрав до себе додому. Потім дорослих та 12-річну Марину доправив у Сватове – їм потрібна була термінова допомога лікарів.

Звідти окупанти відвезли поранених в Луганськ. Пізніше росіяни покажуть в пропагандиських новинах одну з врятованих Андрієм жінок – Світлану Бойко з важкою травмою нижньої частини тіла. Вона розповість, що її двоє дітей загинули. Покажуть у цих новинах і врятовану Андрієм 12-річну Марину, поки її не вдалося повернути додому.

– Одну жінку привалило багато трупів, ось я знімав їх з неї… у неї були перебиті ноги. Дівчинка лежала, потім я дізнався, що їй років 15, із собачкою, вона вже мертва була, хлопець мертвий був. Це діти виявилися ось цієї Світлани. Ще дівчинка 12 років, у неї рука була перебита. Решта лежали біля машин, – описав чоловік.

Він додав, що підняв сильно пораненого хлопця, але вже не зміг взяти його до себе, бо машина була переповнена. Так він забрав трьох дітей і двох дорослих людей, четверо людей, що вижили, ще залишились біля машини.

– Вітер холодний був, і ми їх у машини – сидіть поки що, якщо ми встигнемо, ми приїдемо рейсом. Але так вийшло, що нам потрібно було два рейси до Сватового робити в госпіталь, тягнути не можна було, вони вже стільки крові втратили, – додав Андрій Чиченів.

Однорічний Михайлик – зведений братик 12-річної Марини – разом п’ятирічною Поліною протягом трьох тижнів мешкали в будинку Андрія в селі Піщане. Спершу вони були в окупації, потім у сірій зоні. Однак Андрій намагався розшукати рідних дітей, хоч разом з дружиною прикипіли до Михайлика й Поліни всім серцем.

Там море трупів було, і на цьому м’ясі – діти: чоловік врятував людей з розстріляної колони під Куп’янськом / 2 фотографии

– Як свої, а як же! В мене взагалі онуки тут виросли! Так що нескладно було, у нас ще син був із моїми дівчатками, з онучками, а вони теж, їм п’ять-шість років. Коли Червоний Хрест приїхав, ми вже знайшли всіх родичів і сказали, що ми їх привеземо у вівторок, але Червоний Хрест приїхав на день раніше і забрав, – повідомив чоловік.

Російські телеканали звинуватили в обстрілі колони Збройні сили України, але 25 вересня українські війська були лише у Куп’янську. А от Куп’янськ-Вузловий, Курилівка, Піщане ще були під окупацією, нагадав Андрій.

До того ж був підірваний міст, яким могли проїхати війська. Хто стріляв – не бачив, як і вцілілі люди з колони.

– Вони не бачили, хто стріляв. По-перше, вони сиділи під тентом, закриті були… Вони взагалі не говорили, ми питаємо: хто стріляв? А вони ще в шоці, нічого не можуть сказати де, звідки стріляли. Ми, кажуть, вискочили, кричимо: діти, діти тут! Але ніхто не чув, – розповів Чиченів.

Вести розслідування харківським правоохоронцям допомагають експерти з Франції, вже ідентифіковано 12 загиблих, в їхніх тілах знайдені залишки снарядів. Це дало змогу встановити зброю, з якої вбивали людей, а також – дослідити кілька автівок. Про це повідомив прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

– Знайдені уламки, ймовірно, є частинами від підствольної зброї малого калібру та зброї, схожої на ВОГ-17 та ВОГ-25. Що стосується транспортних засобів, на кузовах виявлені частини фугасних снарядів по 30-45 мм.

Згідно висновків наших французьких колег, вони належать до військових гармат, які розташовані на важкій військовій техніці БМП-2 та БРМ-3К. Рись – це бойова розвідувальна машина. І ці важкі військові машини знаходяться на озброєнні армії РФ, заявив Фільчаков.

Прокурор зазначив, що розслідування ще триває, висновки українських та французьких експертів будуть оприлюднені всьому світу. Одне з головних завдань також – повернути додому ще двох дітей, які вижили під час жахливого розстрілу і нині перебувають в окупації: це 12-річна Марина і 10-річний Павло.

А бабусям, які виховуватимуть однорічного Михайлика й п’ятирічну Поліну, допомагають волонтери та військова адміністрація, їм уже запропонували евакуацію в більш спокійні області.