Жовтень, 25 в 20:46

Російські окупанти просять рідних достукатися до Міноборони РФ, щоб пояснити реальну ситуацію на фронті.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Солдат РФ, який перебуває на Донецькому напрямку, емоційно скаржиться на військове командування та несправність танків.

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– В Міноборони пишіть, в прокуратуру – танки несправні, направляють на передок, ось нас сьогодні відправили розпочати наступ. У нас танки неробочі, глухнуть через кожних 50 метрів. На нас ці п*дори кричать, а ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у поле трупи і х*й хто дає їх забирати, наших солдатів, прикинь, – розповів він.

За словами окупанта, їм не дозволяють дзвонити рідним, а також забирати тіла побратимів.

Водночас дружина каже, що вже писала в Міноборони РФ, проте не отримала відповіді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 244-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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