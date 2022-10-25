Танки неробочі, глухнуть через кожних 50 метрів: окупант скаржиться на техніку та командування РФ
Російські окупанти просять рідних достукатися до Міноборони РФ, щоб пояснити реальну ситуацію на фронті.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки.
Солдат РФ, який перебуває на Донецькому напрямку, емоційно скаржиться на військове командування та несправність танків.
– В Міноборони пишіть, в прокуратуру – танки несправні, направляють на передок, ось нас сьогодні відправили розпочати наступ. У нас танки неробочі, глухнуть через кожних 50 метрів. На нас ці п*дори кричать, а ми зробити нічого не можемо. Вони посилають пацанів на забій. Тут просто лягають у поле трупи і х*й хто дає їх забирати, наших солдатів, прикинь, – розповів він.
За словами окупанта, їм не дозволяють дзвонити рідним, а також забирати тіла побратимів.
Водночас дружина каже, що вже писала в Міноборони РФ, проте не отримала відповіді.
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