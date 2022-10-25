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Факти / Україна

Вибух біля відділення ФСБ у Мелітополі: Федоров каже, що “невдало покурили”

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Втибух у Мелітополі

В окупованому Мелітополі Запорізької області біля будівлі телекомпанії, де розміщувалося відділення ФСБ, вибухнув автомобіль.

Про це повідомляють місцеві колаборанти та мер міста Іван Федоров.

– Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького, – уточнив він.

За його словами, звідси окупанти ретранслювали російські пропагандистські канали.

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Федоров також повідомив, що вночі мешканці села Світлодолинське Мелітопольського району чули близько семи вибухів.

Ймовірно, підірвано залізничний міст, завдяки чому у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Проте офіційного підтвердження з боку ЗСУ ще немає.

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Фото: Іван Федоров

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