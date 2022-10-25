Жовтень, 25 в 10:07

В окупованому Мелітополі Запорізької області біля будівлі телекомпанії, де розміщувалося відділення ФСБ, вибухнув автомобіль.

Про це повідомляють місцеві колаборанти та мер міста Іван Федоров.

– Пропагандисти Кремля невдало покурили біля відділення рашистської ФСБ, яке розміщується в будівлі мелітопольського гауляйтера Балицького, – уточнив він.

За його словами, звідси окупанти ретранслювали російські пропагандистські канали.

Зараз дивляться

Федоров також повідомив, що вночі мешканці села Світлодолинське Мелітопольського району чули близько семи вибухів.

Ймовірно, підірвано залізничний міст, завдяки чому у загарбників мінус один шлях для транспортування техніки. Проте офіційного підтвердження з боку ЗСУ ще немає.

Фото: Іван Федоров