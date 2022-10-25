Жовтень, 25 в 18:52

У Миколаєві вдалося знешкодити законспірованих агентів спецслужб РФ, котрі позиціонували себе як проросійське “підпілля”.

Як поінформували в прес-центрі Служби безпеки України, в місті була проведена багатоетапна спецоперація, під час якої затримані двоє організаторів так званого “підпілля”.

Російські агенти діяли на півдні за кількома напрямками, виконуючи завдання кураторів:

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1. По-перше, вони таємно готували замовні пропагандистські сюжети для кремлівських інформаційних ресурсів. У цих матеріалах зловмисники закликали до захоплення регіону, а також до фізичного знищення керівництва Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА). Агенти РФ маскувалися під “блогерів”, які начебто інформують про обстановку на Миколаївщині.

– Співробітники СБУ встановили “зв’язкових” російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля РИА Новости, – уточнили в спецслужбі.

Саме російські пропагандисти визначали тематику матеріалів, терміни їх підготовки й передачі до РФ.

2. По-друге, зрадники збирали розвідувальні дані про місця тимчасової дислокації та переміщення українських військ у прифронтових районах. За це вони отримували гроші від російських кураторів.

3. Крім того, зловмисники передавали в РФ інформацію про наслідки масованих ракетно-артилерійських обстрілів Миколаєва. Вони здійснювали спостереження за об’єктами, які піддавалися атакам агресора. Для передачі даних у вигляді медіафайлів з текстовим описом агенти користувалися анонімними Telegram-каналами.

Зв’язковими були пропагандисти РИА Новости: в Миколаєві виявили проросійське підпілля / 4 фотографии

Російськими агентами виявилися двоє місцевих жителів. Вони були завербовані спецслужбами РФ після початку повномасштабної війни.

Обом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд відправив їх під варту.

Нещодавно спецпризначенці СБУ в Миколаєві затримали на нараді в мера чиновника, який працював на спецслужби РФ.