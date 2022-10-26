28 населених пунктів Харківщини залишаються окупованими – ОВА

Жовтень, 26 в 0:11

Станом на 25 жовтня в Харківській області залишаються тимчасово захопленими 28 населених пунктів.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

– Залишаються окупованими 28 населених пунктів Дворічанської і Петропавлівської громад у Куп’янському районі, – сказав він.

Синєгубов зазначив, що в області тривають активні бойові дії.

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– І погода, і ворог вносять свої корективи – ніхто добровільно не йде з нашої території, тому нашим воїнам доводиться в дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр землі, – додав він.

Зазначимо, що на брифінгу 20 жовтня Синєгубов повідомляв про 32 тимчасово окупованих населених пункти на Харківщині.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 245-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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