Австралія надасть Україні 30 бронемашин Bushmaster – МЗС

Жовтень, 26 в 23:10

Австралія надасть Україні новий пакет безпекової допомоги, який включатиме тренування для наших військових і 30 бронемашин Bushmaster.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба та подякував Австралії за підтримку.

– Вдячний Австралії за новий пакет допомоги в галузі безпеки, який включає навчання наших сил і 30 додаткових Bushmaster. Ці бронемашини показали відмінні результати на полі бою, і ми попросили їх ще. Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Австралії! – написав він на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що уряд Австралії ввів санкції щодо 28 призначених Росією сепаратистів, міністрів та високопосадовців.

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Фото: Australian Army