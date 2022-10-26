ДБР повідомило про підозру у шахрайстві на понад 3,2 млн грн ексгенералу СБУ

Жовтень, 26 в 13:47

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому генералу СБУ, який у період 2019-2021 років під час перебування на посаді керівника держпідприємства шахрайством заволодів понад 3,2 млн грн.

У 2019 році посадовець очолював одне із держпідприємств, але вирішив піти працювати в СБУ. Чоловік не звільнився, а повідомив працівників відділу бухгалтерського обліку та звітності підприємства, що його начебто призвали на військову службу до СБУ.

Водночас він влаштувався до СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Через надану неправдиву інформацію підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну платню як призваному військовослужбовцю.

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Тож він одночасно отримував заробітну платню на держпідприємстві (приблизно 160 тис. грн на місяць) та в СБУ. Завдані державі збитки становлять 3,2 млн грн.

Ексгенералу СБУ повідомлено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 12 років з конфіскацією майна.

Печерський районний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ЗМІ пишуть, що йдеться про Андрія Наумова, який у 2019 році очолював одне із державних підприємств, але вирішив піти працювати в СБУ.

У червні повідомлялося про затримання Наумова в Сербії. Разом із ним затримали громадянина Німеччини. Генерала-втікача затримали на кордоні Сербії та Північної Македонії в пункті пропуску Прєшево. Він намагався незаконно перевезти незадекларовану валюту та коштовне каміння.