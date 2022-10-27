На Одещині чутно вибухи: працює ППО
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На Одещині під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Повідомляється, що працює ППО.
– Мінус один Шахід на Одещині, – повідомляють ЗМІ.
Офіційного підтвердження інформації наразі немає.
Станом на 21.34 по всій Україні було оголошено повітряну тривогу.
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Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук опублікував у Telegram вірш.
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